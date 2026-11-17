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Товарооборот России и Китая в 2026 году обновит рекорд, заявил Силуанов

Товарооборот России и Китая в 2026 году обновит рекорд, заявил Силуанов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая в 2026 году обновит рекорд, заявил Силуанов

Товарооборот России с Китаем в 2026 году обновит рекорд, торговля выросла уже на 26%, сообщил вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:48+0300

2026-11-17T17:48+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России с Китаем в 2026 году обновит рекорд, торговля выросла уже на 26%, сообщил вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов. "У нас расчет осуществляется по нескольким каналам, поскольку расчеты необходимы для поддержания внешней торговли. А вы видите, как растет у нас торговля? На 26%, кстати говоря, выросла. В этом году будет рекорд по товарообороту", - сказал Силуанов ИС "Вести". По его словам, за десять месяцев товарооборот такой же примерно, как за весь прошлый год. Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2026 года уже превысил показатели за весь 2025 год и достиг 242,5 миллиарда долларов США, сообщил в понедельник посол России в Китае Игорь Моргулов. Предыдущий рекорд две страны установили в 2024 году, нарастив товарооборот на 1,9% - до 244,8 миллиарда долларов. В 2025 году произошло снижение показателя на 6,9% - до 228,105 миллиарда долларов.

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россия, мировая экономика, китай, сша, антон силуанов