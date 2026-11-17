https://1prime.ru/20261117/tramp-875285110.html

Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным - 17.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двухстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но ясности о ней пока нет. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:05+0300

2026-11-17T14:05+0300

2026-11-17T14:05+0300

россия

мировая экономика

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875285110.jpg?1794913504

МАНИЛА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двухстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но ясности о ней пока нет. "Не знаю, но я бы это сделал, если бы была такая возможность", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о перспективах отдельной встречи с Путиным перед переговорами с лидерами Японии, Индии и Австралии в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Маниле. Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг проведут встречу на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

https://1prime.ru/20261117/tramp-875273418.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс