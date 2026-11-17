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Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным - 17.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двухстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но ясности о ней пока нет. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:05+0300
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МАНИЛА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двухстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но ясности о ней пока нет. "Не знаю, но я бы это сделал, если бы была такая возможность", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о перспективах отдельной встречи с Путиным перед переговорами с лидерами Японии, Индии и Австралии в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Маниле. Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг проведут встречу на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
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россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС
МАНИЛА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двухстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но ясности о ней пока нет.
"Не знаю, но я бы это сделал, если бы была такая возможность", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о перспективах отдельной встречи с Путиным перед переговорами с лидерами Японии, Индии и Австралии в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Маниле.
Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг проведут встречу на полях саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
Ноль из десяти: Трамп ничего не добился от России, пишет Bloomberg