https://1prime.ru/20261117/tramp-875295266.html

Трамп и премьер Таиланда подписали заявление о соглашении по взаимной торговле

Трамп и премьер Таиланда подписали заявление о соглашении по взаимной торговле - 17.11.2026, ПРАЙМ

Трамп и премьер Таиланда подписали заявление о соглашении по взаимной торговле

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подписали совместное заявление о соглашении по взаимной торговле между двумя странами... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:54+0300

2026-11-17T16:54+0300

2026-11-17T16:54+0300

мировая экономика

таиланд

сша

дональд трамп

асеан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875295266.jpg?1794923666

ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подписали совместное заявление о соглашении по взаимной торговле между двумя странами на полях саммита АСЕАН. "Я очень рад присоединиться к премьер-министру, чтобы подписать историческое торговое соглашение между нашими двумя странами. Мы подпишем совместное заявление, в котором будет говориться об этом соглашении, а затем они окончательно его оформят. Это самая сложная часть, поскольку нам потребовалось немало времени, чтобы прийти к этому", - заявил Трамп. Американский лидер выразил надежду на окончательное согласование деталей официального соглашения в ближайшие недели. Он добавил, что представители обеих сторон активно работают над уточнением деталей соглашения, и согласование уже близится к завершению. "Соединенные Штаты и Таиланд теперь приступят к проведению необходимых внутригосударственных процедур для подготовки соглашения о взаимной торговле (ART) к подписанию и вступлению в силу", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Белого дома. Встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения проходят в Маниле с 15 по 17 ноября.

таиланд

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, таиланд, сша, дональд трамп, асеан