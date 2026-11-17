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Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями в случае угрозы Вашингтону

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями в случае угрозы Вашингтону - 17.11.2026, ПРАЙМ

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями в случае угрозы Вашингтону

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями в случае возникновения непосредственной угрозы американской столице. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:37+0300

2026-11-17T18:37+0300

2026-11-17T18:37+0300

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МАНИЛА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями в случае возникновения непосредственной угрозы американской столице. "Если есть (угроза Вашингтону - ред.), то они заплатят такую цену, которую до этого не платила ни одна страна", - заявил Трамп журналистам на встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Маниле, отвечая на вопрос о наличии непосредственной угрозы Вашингтону со стороны Ирана. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на разведданные США утверждал, что Иран якобы работает над планом покушения на высокопоставленных чиновников администрации США и планирует для этого использовать "грязную бомбу" или же химическое оружие. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг сообщения американских СМИ, назвав такие заявления сфабрикованными и направленными на обоснование дальнейших нападений США на Иран. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.

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мировая экономика, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, cnn, мид