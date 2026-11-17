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Центробанк намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через "Госуслуги"

Центробанк намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через "Госуслуги" - 17.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через "Госуслуги"

ЦБ намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги", сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:43+0300

2026-11-17T12:43+0300

2026-11-17T13:26+0300

бизнес

россия

евгений уфимцев

банк россии

всс

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ЦБ намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги", сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "Я уже говорил, и я хочу повторить еще раз, что мы не отступаем от нашей инициативы в части реализации продажи полисов ОСАГО через "Госуслуги". Мы считаем, что это крайне правильная норма", - сказал Смирнов на конференции "Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству". "На первом этапе этот инструмент предназначен только для тех, кто, по крайней мере, исторически больше всех по нашему видению страдал от недоступности ОСАГО. Это таксисты, это мотоциклисты", – добавил он. ЦБ и ранее озвучивал эту идею, поводом для нее стали точечные случаи недоступности полисов в регионах с высоким уровнем убыточности по ОСАГО. Однако страховое сообщество выступало против этой меры: глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев говорил, что предложенная схема противоречит законам о конкуренции. Страховщики предлагали альтернативный вариант – возможность оформления полисов через сайт ВСС. Смирнов сообщил, что позиция ЦБ уже поддержана правительством и Минцифры и власти разрабатывают соответствующий законопроект. "По нашим оценкам, по оценкам Минцифры в том числе, это не создает каких-то значимых расходов для страхового сообщества, это не создает значимых расходов для Минцифры. И, соответственно, это вряд ли будет стопором", – сказал Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, евгений уфимцев, банк россии, всс