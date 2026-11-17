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Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября 2027 года

Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября 2027 года - 17.11.2026, ПРАЙМ

Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября 2027 года

Российские банки до 1 сентября 2027 года должны внести в единую систему учета платежных карт сведения обо всех действующих картах, сообщает ЦБ РФ. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:48+0300

2026-11-17T13:48+0300

2026-11-17T13:50+0300

финансы

банки

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нспк

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские банки до 1 сентября 2027 года должны внести в единую систему учета платежных карт сведения обо всех действующих картах, сообщает ЦБ РФ. "Регулятор определил, как и в какие сроки банки обязаны передавать информацию в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК). До 1 сентября 2027 года в ней должны быть отражены сведения обо всех действующих картах – номер, вид и ИНН клиента", - говорится в сообщении. Отмечается, что начиная с этой даты, прежде чем выдать клиенту очередную карту, банки будут уточнять, сколькими он уже владеет. Если окажется, что у человека больше 20 карт, то в получении новой ему откажут. Ранее выданные карты, даже если их количество превышает лимит, продолжат действовать, поясняет регулятор. Ограничение было введено законом и направлено на предотвращение случаев массового оформления карт для их передачи мошенникам, которые через них выводят и обналичивают похищенные деньги, напоминают в ЦБ. Также Банк России установил правила ведения ЕСУПК. Оператор, которым является НСПК, предоставляет банкам доступ к системе, обеспечивает ежедневный и круглосуточный прием, обработку и хранение информации, отмечается в сообщении регулятора.

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финансы, банки, россия, нспк