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ЦБ отметил снижение оценок предприятиями условий кредитования

ЦБ отметил снижение оценок предприятиями условий кредитования - 17.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение оценок предприятиями условий кредитования

Оценки предприятиями условий кредитования в ноябре по сравнению с октябрем снизились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:32+0300

2026-11-17T16:32+0300

2026-11-17T16:32+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Оценки предприятиями условий кредитования в ноябре по сравнению с октябрем снизились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В ноябре оценки предприятиями условий кредитования по сравнению с предыдущим месяцем снизились в целом по экономике и в большинстве отраслей, за исключением обработки, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, водоснабжения", - говорится в материале регулятора. Отмечается, что некоторое ужесточение условий кредитования было связано с неценовыми параметрами, например, требования к финансовому положению, обеспечению и так далее. Общий баланс оценок предприятиями условий кредитования находился на уровне средних значений за последние 10 лет, отмечает регулятор.

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