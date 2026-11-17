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ЦБ установил официальный курс валют на среду
ЦБ установил официальный курс валют на среду - 17.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ установил официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,53 копейки - до 12,3419 рубля, доллара - на 6,14 копейки, до 82,4529 рубля, евро - на | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T18:06+0300
2026-11-17T18:06+0300
2026-11-17T18:07+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,53 копейки - до 12,3419 рубля, доллара - на 6,14 копейки, до 82,4529 рубля, евро - на 38,12 копейки, до 90,8136 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,53 копейки - до 12,3419 рубля, доллара - на 6,14 копейки, до 82,4529 рубля, евро - на 38,12 копейки, до 90,8136 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.