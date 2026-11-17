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Центробанк запустил регулируемый доступ неопытных инвесторов к криптовалютам
Центробанк запустил регулируемый доступ неопытных инвесторов к криптовалютам - 17.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк запустил регулируемый доступ неопытных инвесторов к криптовалютам
Банк России со вторника запускает регулируемый доступ неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютами: вступает в силу указание регулятора, которое... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T01:27+0300
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2026-11-17T01:27+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Банк России со вторника запускает регулируемый доступ неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютами: вступает в силу указание регулятора, которое определяет перечень цифровых активов, допустимых для публичного обращения, сообщили РИА Новости в брокерских и кредитных организациях.
В список вошли три криптоактива — биткойн (Bitcoin), эфир (Ethereum) и стейблкоин USDT (Tether). Как уточнили в Центробанке, отбор проводился по строгим критериям ликвидности и прозрачности: учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках продолжительностью не менее пяти лет. Такой подход призван снизить риски для частных инвесторов, которые впервые выходят на этот сегмент рынка.
Для неквалифицированных участников установлен годовой лимит — не более 300 тысяч рублей на покупку через одного посредника (брокера, управляющего или криптообменник). Сделки можно совершать как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Квалифицированным инвесторам ограничения по объему не применяются — они смогут работать с любыми криптоактивами.
Обязательным условием для всех инвесторов вне зависимости от статуса станет прохождение тестирования и подтверждение ознакомления с рисками вложений в цифровые валюты.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Банк России со вторника запускает регулируемый доступ неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютами: вступает в силу указание регулятора, которое определяет перечень цифровых активов, допустимых для публичного обращения, сообщили РИА Новости в брокерских и кредитных организациях.
В список вошли три криптоактива — биткойн (Bitcoin), эфир (Ethereum) и стейблкоин USDT (Tether). Как уточнили в Центробанке, отбор проводился по строгим критериям ликвидности и прозрачности: учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках продолжительностью не менее пяти лет. Такой подход призван снизить риски для частных инвесторов, которые впервые выходят на этот сегмент рынка.
Для неквалифицированных участников установлен годовой лимит — не более 300 тысяч рублей на покупку через одного посредника (брокера, управляющего или криптообменник). Сделки можно совершать как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Квалифицированным инвесторам ограничения по объему не применяются — они смогут работать с любыми криптоактивами.
Обязательным условием для всех инвесторов вне зависимости от статуса станет прохождение тестирования и подтверждение ознакомления с рисками вложений в цифровые валюты.