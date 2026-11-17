https://1prime.ru/20261117/tseny-875305169.html

Цены на газ в Европе перешли к росту до 976 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе перешли к росту до 976 долларов за тысячу кубов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе перешли к росту до 976 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером перешли к росту до 1%, находятся на уровне 976 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T23:17+0300

2026-11-17T23:17+0300

2026-11-17T23:17+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875305169.jpg?1794946653

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером перешли к росту до 1%, находятся на уровне 976 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 958,7 доллара (-0,7%). Ценовой минимум на данный момент составляет 956,7 доллара (-0,9%), ценовой максимум - 984,5 доллара (+2%). По состоянию на 22.40 мск показатель составлял 975,7 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 965,2 долларов за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В сентябре цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам прошлого месяца составила 1005 долларов, что на 12% выше уровня сентября. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice