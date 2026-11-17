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Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к отопительному сезону

Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к отопительному сезону - 17.11.2026, ПРАЙМ

Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к отопительному сезону

Министр энергетики России Сергей Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к прохождению отопительного сезона, 97% из них получат паспорта готовности, | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:08+0300

2026-11-17T13:08+0300

2026-11-17T13:08+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к прохождению отопительного сезона, 97% из них получат паспорта готовности, сообщило Минэнерго РФ. "Сергей Цивилев подписал приказ об утверждении результатов оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Согласно документу, 87% субъектов электроэнергетики получили оценку "Готов" и 10% - "Готов с условиями". Указанным компаниям в установленные сроки будут выданы паспорта готовности", - говорится в сообщении министерства.

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россия, сергей цивилев