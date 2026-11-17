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Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к отопительному сезону
Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к отопительному сезону - 17.11.2026, ПРАЙМ
Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к отопительному сезону
Министр энергетики России Сергей Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к прохождению отопительного сезона, 97% из них получат паспорта готовности, | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:08+0300
2026-11-17T13:08+0300
2026-11-17T13:08+0300
россия
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875280301.jpg?1794910088
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к прохождению отопительного сезона, 97% из них получат паспорта готовности, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев подписал приказ об утверждении результатов оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Согласно документу, 87% субъектов электроэнергетики получили оценку "Готов" и 10% - "Готов с условиями". Указанным компаниям в установленные сроки будут выданы паспорта готовности", - говорится в сообщении министерства.
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россия, сергей цивилев
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев подписал приказ о готовности энергокомпаний к прохождению отопительного сезона, 97% из них получат паспорта готовности, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев подписал приказ об утверждении результатов оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Согласно документу, 87% субъектов электроэнергетики получили оценку "Готов" и 10% - "Готов с условиями". Указанным компаниям в установленные сроки будут выданы паспорта готовности", - говорится в сообщении министерства.