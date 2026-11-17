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Энергосистема России готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев

Энергосистема России готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев - 17.11.2026, ПРАЙМ

Энергосистема России готова к прохождению зимних максимумов, заявил Цивилев

Энергосистема России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил глава... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:08+0300

2026-11-17T13:08+0300

2026-11-17T13:08+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Энергосистема России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности", - приводятся его слова в сообщении Минэнерго РФ.

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россия, сергей цивилев