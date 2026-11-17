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В России разработали биопрепараты для повышения урожайности пшеницы и кукурузы

В России разработали биопрепараты для повышения урожайности пшеницы и кукурузы - 17.11.2026, ПРАЙМ

В России разработали биопрепараты для повышения урожайности пшеницы и кукурузы

Российские ученые разработали биопрепараты, которые могут обеспечить рост урожайности пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Волгоградской области до 15%, а также... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:45+0300

2026-11-17T17:45+0300

2026-11-17T17:49+0300

сельское хозяйство

россия

волгоградская область

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские ученые разработали биопрепараты, которые могут обеспечить рост урожайности пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Волгоградской области до 15%, а также сократить химическую нагрузку на окружающую среду до 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики". "Применение отечественных биопрепаратов может обеспечить рост урожайности пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Волгоградской области до 15%, а также сократить химическую нагрузку на окружающую среду до 50%. Такие результаты показала трехлетняя программа производственных испытаний, реализованная Волгоградским государственным аграрным университетом совместно с биотехнологической компанией "Иннагро", - говорится в сообщении. Исследования проводились с 2024 года. Испытания двух отечественных инновационных препаратов проходили на базе 14 сельхозпредприятий, расположенных в пяти почвенно-климатических зонах Волгоградской области. В качестве объектов исследований выбрали ключевые для региона культуры: озимую пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Один из препаратов содержит бактерии Methylоbacterium extorquens и Bacillus subtilis. Он защищает растения от заболеваний, проникая в их ткани, и одновременно стимулирует рост и развитие культур. Второй препарат создан на основе коллоидного серебра и направлен на активацию иммунной системы растений, также стимулируя рост и развитие растения. Так, после обработок посевы на 90–95% оставались свободными от грибковых заболеваний. "Применение биологических препаратов позволяет одновременно решать несколько важнейших задач: защищать посевы от заболеваний, повышать урожайность, снижать химическую нагрузку на окружающую среду и увеличивать экономическую эффективность сельхозпроизводства", — отметил заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко, его слова приводятся в сообщении. Общество с ограниченной ответственностью "Иннагро" создано компанией "Иннопрактика" с целью разработки инновационных препаратов, способствующих биологизации аграрного производства, а также управления программой испытаний таких препаратов. За шесть лет действия программы биопрепаратами было обработано более 18 тысяч гектаров в более чем 30 регионах страны.

волгоградская область

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сельское хозяйство, россия, волгоградская область