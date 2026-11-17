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В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 17.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T04:25+0300
2026-11-17T04:25+0300
2026-11-17T04:25+0300
бизнес
уфа
росавиация
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, уфа, росавиация
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.