https://1prime.ru/20261117/ukraina-875288169.html

ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ

ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ

ВМС Италии проводят подготовку украинских военных на своей базе в Специи по использованию подводных мин и итальянских средств транспортировки боевых пловцов,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:40+0300

2026-11-17T14:40+0300

2026-11-17T14:40+0300

италия

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875288169.jpg?1794915614

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВМС Италии проводят подготовку украинских военных на своей базе в Специи по использованию подводных мин и итальянских средств транспортировки боевых пловцов, сообщает портал Intelligence Online. В публикации заявлено, что "подразделения итальянских ВМС тренируют коммандос из центра "Омега" и украинского 73-го морского центра специальных операций на своей базе в Специи". Отмечается, что военных с Украины обучают применению подводных мин и итальянских средств доставки боевых пловцов Deep Shadow. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам.

италия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, украина