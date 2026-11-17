https://1prime.ru/20261117/ukraina-875288169.html
ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ
ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ
ВМС Италии проводят подготовку украинских военных на своей базе в Специи по использованию подводных мин и итальянских средств транспортировки боевых пловцов,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:40+0300
2026-11-17T14:40+0300
2026-11-17T14:40+0300
италия
украина
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВМС Италии проводят подготовку украинских военных на своей базе в Специи по использованию подводных мин и итальянских средств транспортировки боевых пловцов, сообщает портал Intelligence Online. В публикации заявлено, что "подразделения итальянских ВМС тренируют коммандос из центра "Омега" и украинского 73-го морского центра специальных операций на своей базе в Специи". Отмечается, что военных с Украины обучают применению подводных мин и итальянских средств доставки боевых пловцов Deep Shadow. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам.
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италия, украина
ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин, пишут СМИ
Intelligence Online: ВМС Италии обучают украинских военных применению подводных мин
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВМС Италии проводят подготовку украинских военных на своей базе в Специи по использованию подводных мин и итальянских средств транспортировки боевых пловцов, сообщает портал Intelligence Online.
В публикации заявлено, что "подразделения итальянских ВМС тренируют коммандос из центра "Омега" и украинского 73-го морского центра специальных операций на своей базе в Специи".
Отмечается, что военных с Украины обучают применению подводных мин и итальянских средств доставки боевых пловцов Deep Shadow.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам.