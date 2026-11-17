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Венгрия отозвала иски против использования российских активов для помощи Украине

Венгрия отозвала иски против использования российских активов для помощи Украине - 17.11.2026, ПРАЙМ

Венгрия отозвала иски против использования российских активов для помощи Украине

Венгрия отозвала два иска, поданных еще при бывшем премьере Викторе Орбане, против использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:14+0300

2026-11-17T15:14+0300

2026-11-17T15:14+0300

финансы

украина

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виктор орбан

ес

европейский фонд мира

россия

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Венгрия отозвала два иска, поданных еще при бывшем премьере Викторе Орбане, против использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, следует из документов суда ЕС, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Письмом, поданным в канцелярию суда 9 октября 2026 года, истец уведомил суд об отказе от своего иска", - говорится в определениях от 11 ноября. Оба дела были возбуждены в 2025 году при Викторе Орбане. Будапешт оспаривал решения о распределении средств Европейского фонда мира, принятые в феврале и июне того же года, в рамках механизма финансирования военной помощи Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Теперь суд по запросу новых властей Будапешта прекратил производство по обоим делам без рассмотрения требований по существу и обязал Венгрию оплатить судебные расходы. Причины отказа от исков в документах не приводятся. Ранее Венгрия также оспаривала решение о первоначальном распределении таких доходов. В сентябре 2026 года суд ЕС отклонил этот иск по вопросу своей компетенции, не рассматривая законность оспариваемого механизма по существу. Евросоюз в 2024 году утвердил механизм использования чрезвычайных доходов от замороженных российских государственных активов для поддержки Украины, в том числе военной. При этом сами активы остаются заблокированными. Россия неоднократно заявляла, что считает заморозку своих активов незаконной, а использование доходов от них без согласия Москвы нарушением международного права, и предупреждала об ответных мерах.

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финансы, украина, венгрия, виктор орбан, ес, европейский фонд мира, россия, замороженные российские активы