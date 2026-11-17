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Аксенов рассказал о мерах по восстановлению движения после атак на Крымский мост
Аксенов рассказал о мерах по восстановлению движения после атак на Крымский мост - 17.11.2026, ПРАЙМ
Аксенов рассказал о мерах по восстановлению движения после атак на Крымский мост
Власти Крыма совместно с правительством РФ принимают меры для восстановления транспортного сообщения после атак ВСУ по Крымскому мосту, заявил глава Крыма... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:57+0300
2026-11-17T13:57+0300
2026-11-17T14:02+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Власти Крыма совместно с правительством РФ принимают меры для восстановления транспортного сообщения после атак ВСУ по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Компания "Гранд Сервис Экспресс" во вторник сообщала, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено. "По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, прерванного в результате вражеских атак на Крымский мост", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
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россия, бизнес, крым, сергей аксенов, всу, гранд сервис экспресс
РОССИЯ, Бизнес, КРЫМ, Сергей Аксенов, ВСУ, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Власти Крыма совместно с правительством РФ принимают меры для восстановления транспортного сообщения после атак ВСУ по Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Компания "Гранд Сервис Экспресс" во вторник сообщала, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено.
"По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, прерванного в результате вражеских атак на Крымский мост", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".