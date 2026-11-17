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Юрист объяснила, как получить перерасчет за ржавую воду из крана

Юрист объяснила, как получить перерасчет за ржавую воду из крана - 17.11.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснила, как получить перерасчет за ржавую воду из крана

Если из крана потекла ржавая вода, рассчитывать на автоматическую денежную компенсацию не стоит. Как рассказала агентству "Прайм" судебный юрист в области... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T03:03+0300

2026-11-17T03:03+0300

2026-11-17T03:03+0300

эксклюзив

общество

роспотребнадзор

жкх

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Если из крана потекла ржавая вода, рассчитывать на автоматическую денежную компенсацию не стоит. Как рассказала агентству "Прайм" судебный юрист в области гражданско-правовых отношений Людмила Бушуева, по закону речь может идти прежде всего о перерасчете платы за некачественную коммунальную услугу.Главное — сразу зафиксировать факт появления некачественной воды и не пытаться "пролить" ее, оставив кран открытым на какое-то время. Вероятно, что через несколько минут ржавая вода сольется, но в этом случае предъявить коммунальщикам будет нечего."Без официального подтверждения факта появления ржавой воды добиться перерасчета почти невозможно. Поэтому нужно снять видео или фото на телефон, чтобы была видна дата и время, позвонить диспетчеру аварийной службы управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации (РСО). Не менее важно записать имя оператора и время звонка", - говорит Бушуева.Затем необходимо требовать проведения проверки. Если причина не понятна, следует попросить назначить время проверки: по ее итогам должен быть составлен Акт в 2-х экземплярах, один из которых останется у заявителя. Именно этот документ станет основанием для перерасчета.По словам юриста, важно определить: кто виноват. Если ржавая вода идет только из вашего смесителя, а у соседей все нормально, то скорее всего, проблема в ваших трубах или фильтрах. Тогда — это зона вашей ответственности. Если вода ржавая и у соседей по стояку или проблема в подвале дома, то отвечает УК. Если вода грязная на входе в дом из-за изношенных городских сетей, претензии следует предъявлять РСО.Если факт подтвержден актом проверки, есть все основания не платить за воду за те дни или часы, когда она была непригодна. Эксперт рекомендует написать заявление в свою УК или РСО с требованием сделать перерасчет, приложив копию акта. Если ваша УК работает с приложением "Госуслуги Дом", заявку удобно подать прямо там — через раздел "Заявки" можно приложить фото и отслеживать статус.С ржавой водой, которая уже попала в чайник или кастрюлю, нужно быть чрезвычайно осторожным: ее нельзя использовать для питья и приготовления еды. Ржавчина и соли металлов не исчезают даже после кипячения. Если человек случайно уже выпил такую воду и почувствовал себя плохо, это серьезный повод для отдельной жалобы в Роспотребнадзор, который следит за санитарным качеством воды.Если заявку игнорируют или отказываются делать перерасчет, нужно жаловаться в Государственную жилищную инспекцию, которая контролирует УК, в Роспотребнадзор — по качеству и безопасности воды, а если ситуация затягивается и носит системный характер — в прокуратуру. "При регулярно повторяющейся проблеме нужно сохранять все акты: это даст основание требовать перерасчета за весь период нарушений, а не только за один день", - заключает Людмила Бушуева.

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эксклюзив, общество , роспотребнадзор, жкх