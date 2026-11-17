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Вокзал "Сириус" не будет принимать и отправлять поезда с 17 по 26 ноября

Вокзал "Сириус" не будет принимать и отправлять поезда с 17 по 26 ноября - 17.11.2026, ПРАЙМ

Вокзал "Сириус" не будет принимать и отправлять поезда с 17 по 26 ноября

Вокзал "Сириус" не будет принимать и отправлять поезда дальнего следования и некоторые рейсы пригородного сообщения с 17 по 26 ноября, это связано с проведением | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:13+0300

2026-11-17T20:13+0300

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СИРИУС, 17 ноя – ПРАЙМ. Вокзал "Сириус" не будет принимать и отправлять поезда дальнего следования и некоторые рейсы пригородного сообщения с 17 по 26 ноября, это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщил глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. "Вокзал "Сириус" несколько дней не будет принимать и отправлять поезда дальнего следования, а также ряд рейсов пригородного сообщения. В период с 17 по 26 ноября 2026 года временно приостанавливается курсирование, изменяются маршруты и расписание для некоторых пригородных электропоездов на направлениях Туапсе–Сириус, Туапсе–Аэропорт, Лазаревская–Роза Хутор по техническим причинам ОАО "РЖД", в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре железнодорожного транспорта", - написал Плишкин в своем Telegram-канале. Глава ФТ "Сириус" рекомендовал тем, кто планирует поездки в ближайшие дни, заранее уточнять расписание, например, на сайте компании-перевозчика "Ласточек", на портале РЖД или по телефону 8-800-775-00-00. Движение всех поездов на участке Лазаревская - Сочи закрыли для проведения ремонтных и других работ с 17 по 19 ноября, об этом в октябре сообщали в северо-кавказской железной дороге (СКЖД). Поезда в этот период будут курсировать по сокращенным или измененным маршрутам.

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