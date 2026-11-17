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Votour начал продажи кроссовера V6 по цене от трех миллионов рублей
Votour начал продажи кроссовера V6 по цене от трех миллионов рублей - 17.11.2026, ПРАЙМ
Votour начал продажи кроссовера V6 по цене от трех миллионов рублей
Российский автомобильный бренд Votour начал продажи второй модели кроссовера в своей линейке - V6 - по цене от трех миллионов рублей, сообщила пресс-служба... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:14+0300
2026-11-17T16:14+0300
2026-11-17T16:14+0300
бизнес
агр
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Votour начал продажи второй модели кроссовера в своей линейке - V6 - по цене от трех миллионов рублей, сообщила пресс-служба марки.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет цены и старт продаж кроссовера Votour V6. Стоимость модели стартует от 2 999 000 рублей", - говорится в сообщении.
Машина представлена в комплектации "Престиж" с двумя типами привода на выбор: передним и полным. Версия с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль в полноприводном исполнении доступен с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоимость V6 с передним и полным приводом составляет 2 999 000 рублей и 3 299 900 рублей соответственно.
Автомобили марки Votour производятся российским "АГР Холдингом" в партнерстве с китайской компанией Defetoo с ноября текущего года на заводе в Сестрорецке. На данный момент модельная линейка представлена двумя кроссоверами - V5 и V6.
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бизнес, агр
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Votour начал продажи второй модели кроссовера в своей линейке - V6 - по цене от трех миллионов рублей, сообщила пресс-служба марки.
"Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет цены и старт продаж кроссовера Votour V6. Стоимость модели стартует от 2 999 000 рублей", - говорится в сообщении.
Машина представлена в комплектации "Престиж" с двумя типами привода на выбор: передним и полным. Версия с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль в полноприводном исполнении доступен с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоимость V6 с передним и полным приводом составляет 2 999 000 рублей и 3 299 900 рублей соответственно.
Автомобили марки Votour производятся российским "АГР Холдингом" в партнерстве с китайской компанией Defetoo с ноября текущего года на заводе в Сестрорецке. На данный момент модельная линейка представлена двумя кроссоверами - V5 и V6.