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Votour начал продажи кроссовера V6 по цене от трех миллионов рублей

Votour начал продажи кроссовера V6 по цене от трех миллионов рублей - 17.11.2026, ПРАЙМ

Votour начал продажи кроссовера V6 по цене от трех миллионов рублей

Российский автомобильный бренд Votour начал продажи второй модели кроссовера в своей линейке - V6 - по цене от трех миллионов рублей, сообщила пресс-служба... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:14+0300

2026-11-17T16:14+0300

2026-11-17T16:14+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Votour начал продажи второй модели кроссовера в своей линейке - V6 - по цене от трех миллионов рублей, сообщила пресс-служба марки. "Новый российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, объявляет цены и старт продаж кроссовера Votour V6. Стоимость модели стартует от 2 999 000 рублей", - говорится в сообщении. Машина представлена в комплектации "Престиж" с двумя типами привода на выбор: передним и полным. Версия с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль в полноприводном исполнении доступен с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 186 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость V6 с передним и полным приводом составляет 2 999 000 рублей и 3 299 900 рублей соответственно. Автомобили марки Votour производятся российским "АГР Холдингом" в партнерстве с китайской компанией Defetoo с ноября текущего года на заводе в Сестрорецке. На данный момент модельная линейка представлена двумя кроссоверами - V5 и V6.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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