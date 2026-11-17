https://1prime.ru/20261117/voz-875298327.html

Число страдающих ожирением взрослых в мире удвоилось с 1990 года

Число страдающих ожирением взрослых в мире удвоилось с 1990 года - 17.11.2026, ПРАЙМ

Число страдающих ожирением взрослых в мире удвоилось с 1990 года

Число страдающих ожирением взрослых в мире удвоилось с 1990 года, а для подростков эта цифра увеличилась вчетверо, ожирение затрагивает каждого седьмого жителя... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:30+0300

2026-11-17T18:30+0300

2026-11-17T18:30+0300

общество

здоровье

воз

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ЖЕНЕВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Число страдающих ожирением взрослых в мире удвоилось с 1990 года, а для подростков эта цифра увеличилась вчетверо, ожирение затрагивает каждого седьмого жителя планеты, следует из пресс-релиза Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Сегодня ожирение затрагивает каждого седьмого жителя планеты. С 1990 года его распространенность среди взрослых увеличилась более чем вдвое, а среди подростков - в четыре раза. В 2025 году ожирение впервые обошло недостаточный вес, став наиболее распространенной формой неполноценного питания среди детей и подростков в возрасте от пяти до 19 лет", - следует из сообщения. Сейчас более миллиарда человек во всем мире страдают ожирением, в связи с чем правительства активизируют усилия по решению одной из самых быстрорастущих проблем в сфере общественного здравоохранения. В обращении ВОЗ содержится настоятельный призыв к странам активизировать усилия по профилактике ожирения, обеспечивать более раннее вмешательство для людей из групп повышенного риска, а также гарантировать, что лица, страдающие ожирением, имеют доступ к эффективной и доступной по стоимости медицинской помощи. В ВОЗ рекомендовали странам, среди прочего, вводить налог на сахаросодержащие напитки, размещать информацию о пищевой ценности на лицевой стороне упаковки, ограничивать направленное на детей продвижение нездоровых продуктов питания, а также внедрять меры, способствующие повышению физической активности населения. В организации напомнили, что ожирение - это одна из форм неполноценного питания, а также хроническое сложное заболевание, которое повышает риск развития ряда неинфекционных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака. Ранее порядка 20 стран на саммите в Мадриде приняли на себя обязательство снизить распространенность ожирения в масштабах их стран на 5% к 2030 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , здоровье, воз