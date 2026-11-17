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ВСУ вновь атаковали Крымский мост, сообщил Аксенов
ВСУ вновь атаковали Крымский мост, сообщил Аксенов - 17.11.2026, ПРАЙМ
ВСУ вновь атаковали Крымский мост, сообщил Аксенов
ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение транспорта на данный момент приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T01:58+0300
2026-11-17T01:58+0300
2026-11-17T01:58+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение транспорта на данный момент приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал он в Telegram-канале.
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