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ВСУ вновь атаковали Крымский мост, сообщил Аксенов

ВСУ вновь атаковали Крымский мост, сообщил Аксенов - 17.11.2026, ПРАЙМ

ВСУ вновь атаковали Крымский мост, сообщил Аксенов

ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение транспорта на данный момент приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T01:58+0300

2026-11-17T01:58+0300

2026-11-17T01:58+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВСУ вновь атаковали Крымский мост, движение транспорта на данный момент приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал он в Telegram-канале.

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бизнес, россия, крым, сергей аксенов, всу