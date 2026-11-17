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ВВП России по итогам года может вырасти на 0,7-1%, считает эксперт

ВВП России по итогам года может вырасти на 0,7-1%, считает эксперт - 17.11.2026, ПРАЙМ

ВВП России по итогам года может вырасти на 0,7-1%, считает эксперт

ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 0,7-1%, поддержку экономике оказывает потребительская активность, такое мнение высказал РИА Новости старший... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

россия

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 0,7-1%, поддержку экономике оказывает потребительская активность, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. Ранее в Минэкономразвития сообщили, что темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%. "Исходя из поступающей оперативной статистики, действительно можно предполагать, что реальный рост российской экономики в текущем году окажется выше прогноза Минэкономразвития. Наиболее вероятный диапазон можно оценить в 0,7-1%", - сказал Еремкин. По его словам, основной вклад в экономический рост вносит потребительская активность, которая остается основным поддерживающим элементом на фоне снижения инвестиций. "Реальные доходы населения по-прежнему растут, хотя и более медленными темпами, а в дополнение к этому активно расходуются сбережения, что стимулирует рост, например, общественного питания и розничной торговли. Устойчивый внутренний спрос также стимулирует развитие предложения", - пояснил эксперт. При этом, по мнению эксперта, говорить о начале устойчивого тренда пока преждевременно. "Рост остается хрупким и неравномерным по отраслям, что может усиливать дисбалансы в экономике. Спад в инвестициях и ограничения рынка труда не позволяют говорить о начале устойчивого и сбалансированного тренда на рост экономики", - заключил Еремкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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