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ВВП России по итогам года может вырасти на 0,7-1%, считает эксперт
ВВП России по итогам года может вырасти на 0,7-1%, считает эксперт - 17.11.2026, ПРАЙМ
ВВП России по итогам года может вырасти на 0,7-1%, считает эксперт
ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 0,7-1%, поддержку экономике оказывает потребительская активность, такое мнение высказал РИА Новости старший... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
россия
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 0,7-1%, поддержку экономике оказывает потребительская активность, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%.
"Исходя из поступающей оперативной статистики, действительно можно предполагать, что реальный рост российской экономики в текущем году окажется выше прогноза Минэкономразвития. Наиболее вероятный диапазон можно оценить в 0,7-1%", - сказал Еремкин.
По его словам, основной вклад в экономический рост вносит потребительская активность, которая остается основным поддерживающим элементом на фоне снижения инвестиций. "Реальные доходы населения по-прежнему растут, хотя и более медленными темпами, а в дополнение к этому активно расходуются сбережения, что стимулирует рост, например, общественного питания и розничной торговли. Устойчивый внутренний спрос также стимулирует развитие предложения", - пояснил эксперт.
При этом, по мнению эксперта, говорить о начале устойчивого тренда пока преждевременно.
"Рост остается хрупким и неравномерным по отраслям, что может усиливать дисбалансы в экономике. Спад в инвестициях и ограничения рынка труда не позволяют говорить о начале устойчивого и сбалансированного тренда на рост экономики", - заключил Еремкин.
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. ВВП России по итогам текущего года может вырасти на 0,7-1%, поддержку экономике оказывает потребительская активность, такое мнение высказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%.
"Исходя из поступающей оперативной статистики, действительно можно предполагать, что реальный рост российской экономики в текущем году окажется выше прогноза Минэкономразвития. Наиболее вероятный диапазон можно оценить в 0,7-1%", - сказал Еремкин.
По его словам, основной вклад в экономический рост вносит потребительская активность, которая остается основным поддерживающим элементом на фоне снижения инвестиций. "Реальные доходы населения по-прежнему растут, хотя и более медленными темпами, а в дополнение к этому активно расходуются сбережения, что стимулирует рост, например, общественного питания и розничной торговли. Устойчивый внутренний спрос также стимулирует развитие предложения", - пояснил эксперт.
При этом, по мнению эксперта, говорить о начале устойчивого тренда пока преждевременно.
"Рост остается хрупким и неравномерным по отраслям, что может усиливать дисбалансы в экономике. Спад в инвестициях и ограничения рынка труда не позволяют говорить о начале устойчивого и сбалансированного тренда на рост экономики", - заключил Еремкин.