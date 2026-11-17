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Подписан закон о ратификации протокола об актуализации налогов с Белоруссией
Подписан закон о ратификации протокола об актуализации налогов с Белоруссией - 17.11.2026, ПРАЙМ
Подписан закон о ратификации протокола об актуализации налогов с Белоруссией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:35+0300
2026-11-17T16:35+0300
2026-11-17T16:41+0300
россия
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством России. Протокол был подписан в Москве 16 июля. В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами. Кроме того, документ дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.
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россия, белоруссия, москва, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством России. Протокол был подписан в Москве 16 июля.
В документе отмечается, что протокол также дополняет приложение о минимальных ставках акцизов информацией на 2025 год. Уточняется, что минимальные ставки акцизов на 2025 год определены путем повышения ставок 2024 года на уровень инфляции по официальному прогнозу социально-экономического развития РФ и согласованы сторонами.
Кроме того, документ дополняет договор новым приложением, устанавливающим категории налогоплательщиков, имеющих право на применение пониженной ставки НДС, - в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
В перечень операций, освобождаемых от НДС, добавляются, в частности, майнинг и реализация цифровой валюты, передача товаров воинским частям для нужд СВО, услуги скорой медицинской помощи и строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.
Протокол подлежит ратификации, поскольку содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах.