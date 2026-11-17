https://1prime.ru/20261117/zakonoproekt-875280409.html
Аксаков рассказал о законопроекте об инсайдерской информации
Аксаков рассказал о законопроекте об инсайдерской информации - 17.11.2026, ПРАЙМ
Аксаков рассказал о законопроекте об инсайдерской информации
Законопроект об усилении противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации готов, и есть надежда согласовать его до конца года, несмотря на... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:08+0300
2026-11-17T13:08+0300
2026-11-17T13:09+0300
технологии
россия
общество
анатолий аксаков
госдума
акра
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875280409.jpg?1794910184
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Законопроект об усилении противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации готов, и есть надежда согласовать его до конца года, несмотря на продолжающиеся дискуссии, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме АКРА "Рынок ценных бумаг". "Нам надо быстрее принимать изменения закона об инсайде, поскольку есть злоупотребление на рынке. Те, кто владеет инсайдерской информацией, они, конечно же, пользуются этим для того, чтобы либо сбросить акции, либо приобрести их до принятия какого-то важного решения, которое увеличивает стоимость акций", - пояснил он. По словам Аксакова, законопроект готов. "Понятно, что он затрагивает интересы инсайдеров, и, очевидно, инсайдеры в этом дискуссионном процессе активно участвуют для того, чтобы свои интересы как-то отстоять. Надеюсь, что до конца года мы все-таки договоримся о варианте, который пойдет в Государственной думе, ну и, соответственно, будет реализован", - заключил депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , анатолий аксаков, госдума, акра
Технологии, РОССИЯ, Общество , Анатолий Аксаков, Госдума, АКРА
Аксаков рассказал о законопроекте об инсайдерской информации
Аксаков надеется на согласование законопроекта об инсайдерской информации до конца года
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Законопроект об усилении противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации готов, и есть надежда согласовать его до конца года, несмотря на продолжающиеся дискуссии, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме АКРА "Рынок ценных бумаг".
"Нам надо быстрее принимать изменения закона об инсайде, поскольку есть злоупотребление на рынке. Те, кто владеет инсайдерской информацией, они, конечно же, пользуются этим для того, чтобы либо сбросить акции, либо приобрести их до принятия какого-то важного решения, которое увеличивает стоимость акций", - пояснил он.
По словам Аксакова, законопроект готов.
"Понятно, что он затрагивает интересы инсайдеров, и, очевидно, инсайдеры в этом дискуссионном процессе активно участвуют для того, чтобы свои интересы как-то отстоять. Надеюсь, что до конца года мы все-таки договоримся о варианте, который пойдет в Государственной думе, ну и, соответственно, будет реализован", - заключил депутат.