https://1prime.ru/20261117/zapasy-875268207.html
Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться
Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться - 17.11.2026, ПРАЙМ
Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться
Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться, для южных популяций будет благоприятный период, сообщил директор по научной работе ВНИРО Олег... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T05:28+0300
2026-11-17T05:28+0300
2026-11-17T05:28+0300
россия
охотское море
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875268207.jpg?1794882523
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - ПРАЙМ. Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться, для южных популяций будет благоприятный период, сообщил директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов.
"В ближайшие 10-15 лет ожидается продолжение фазы похолодания, что приведет к еще большему снижению северных запасов минтая, тогда как для южных наступит благоприятный период", - сказал Булатов на Всероссийской научно-практической конференции "100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений".
Он отметил, что для минтая Охотского моря периоды потепления весьма благотворны, похолодания - негативны. При этом для южных популяций похолодание является благотворным, тогда как потепление выходит за оптимум температуры.
"Современная оценка запасов требует искоренения источника неопределенности. Это учет смертности икры и отказ от применения формализованной связи "родители-потомство", использование более корректных настроечных параметров в математическом моделировании", - добавил ученый.
охотское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, охотское море
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - ПРАЙМ. Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться, для южных популяций будет благоприятный период, сообщил директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов.
"В ближайшие 10-15 лет ожидается продолжение фазы похолодания, что приведет к еще большему снижению северных запасов минтая, тогда как для южных наступит благоприятный период", - сказал Булатов на Всероссийской научно-практической конференции "100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений".
Он отметил, что для минтая Охотского моря периоды потепления весьма благотворны, похолодания - негативны. При этом для южных популяций похолодание является благотворным, тогда как потепление выходит за оптимум температуры.
"Современная оценка запасов требует искоренения источника неопределенности. Это учет смертности икры и отказ от применения формализованной связи "родители-потомство", использование более корректных настроечных параметров в математическом моделировании", - добавил ученый.