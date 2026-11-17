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Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться

Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться - 17.11.2026, ПРАЙМ

Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться

Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться, для южных популяций будет благоприятный период, сообщил директор по научной работе ВНИРО Олег... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T05:28+0300

2026-11-17T05:28+0300

2026-11-17T05:28+0300

россия

охотское море

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - ПРАЙМ. Северные запасы минтая в ближайшие 10-15 лет будут снижаться, для южных популяций будет благоприятный период, сообщил директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов. "В ближайшие 10-15 лет ожидается продолжение фазы похолодания, что приведет к еще большему снижению северных запасов минтая, тогда как для южных наступит благоприятный период", - сказал Булатов на Всероссийской научно-практической конференции "100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений". Он отметил, что для минтая Охотского моря периоды потепления весьма благотворны, похолодания - негативны. При этом для южных популяций похолодание является благотворным, тогда как потепление выходит за оптимум температуры. "Современная оценка запасов требует искоренения источника неопределенности. Это учет смертности икры и отказ от применения формализованной связи "родители-потомство", использование более корректных настроечных параметров в математическом моделировании", - добавил ученый.

охотское море

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россия, охотское море