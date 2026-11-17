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Риелтор оценила перспективы снижения цен на жилье в Москве
Риелтор оценила перспективы снижения цен на жилье в Москве - 17.11.2026, ПРАЙМ
Риелтор оценила перспективы снижения цен на жилье в Москве
Сложное финансовое положение большинства девелоперских компаний не приведет к снижению цен на жилье в Москве, считает директор департамента ипотеки и первичного | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:24+0300
2026-11-17T13:24+0300
2026-11-17T13:24+0300
недвижимость
бизнес
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жилье
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Сложное финансовое положение большинства девелоперских компаний не приведет к снижению цен на жилье в Москве, считает директор департамента ипотеки и первичного рынка риелторской компании "Этажи" Мария Сорока. "Надеяться на то, что цены на новостройки Москвы пойдут вниз, потому что застройщикам плохо, точно не приходится", – сказала она во время публичной экспертной дискуссии. Сорока отметила, что за год средняя стоимость первичного квадратного метра в российской столице увеличилась на 18% и продолжит расти дальше, как минимум в рамках общей инфляции. Кроме того, в столичном регионе слабо пополняется предложение новостроек массового сегмента, а бизнес-класс растет в цене из-за того, что в Москве в основном согласовывают сложные и дорогостоящие в реализации объекты, подчеркнула она. Коммерческий директор девелоперской компании Dogma Жанна Белянкина подтвердила, что предпосылок для удешевления квадратного метра в столичном регионе нет. По ее словам, себестоимость строительства продолжают толкать вверх дорожающие стройматериалы, дефицит рабочей силы, рост цен на землю, а также высокие требования к согласованию архитектурно-градостроительных решений в Москве. Цены же на вторичное жилье, по словам Сороки, постепенно догоняют новостройки из-за сильного вымывания предложения. "Вторичка догоняет сегодня в цене новостройки, особенно если мы говорим про свежую вторичку – дома не старше десяти лет после ввода в эксплуатацию. Там товарная полка настолько вымыта, ликвидные лоты выбраны, что торг составляет не более 1-3% или полностью отсутствует", – добавила она.
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недвижимость, бизнес, москва, жилье
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, жилье
Риелтор оценила перспективы снижения цен на жилье в Москве
"Этажи": сложное положение девелоперов не приведет к падению цен на жилье в Москве
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Сложное финансовое положение большинства девелоперских компаний не приведет к снижению цен на жилье в Москве, считает директор департамента ипотеки и первичного рынка риелторской компании "Этажи" Мария Сорока.
"Надеяться на то, что цены на новостройки Москвы пойдут вниз, потому что застройщикам плохо, точно не приходится", – сказала она во время публичной экспертной дискуссии.
Сорока отметила, что за год средняя стоимость первичного квадратного метра в российской столице увеличилась на 18% и продолжит расти дальше, как минимум в рамках общей инфляции. Кроме того, в столичном регионе слабо пополняется предложение новостроек массового сегмента, а бизнес-класс растет в цене из-за того, что в Москве в основном согласовывают сложные и дорогостоящие в реализации объекты, подчеркнула она.
Коммерческий директор девелоперской компании Dogma Жанна Белянкина подтвердила, что предпосылок для удешевления квадратного метра в столичном регионе нет. По ее словам, себестоимость строительства продолжают толкать вверх дорожающие стройматериалы, дефицит рабочей силы, рост цен на землю, а также высокие требования к согласованию архитектурно-градостроительных решений в Москве.
Цены же на вторичное жилье, по словам Сороки, постепенно догоняют новостройки из-за сильного вымывания предложения.
"Вторичка догоняет сегодня в цене новостройки, особенно если мы говорим про свежую вторичку – дома не старше десяти лет после ввода в эксплуатацию. Там товарная полка настолько вымыта, ликвидные лоты выбраны, что торг составляет не более 1-3% или полностью отсутствует", – добавила она.