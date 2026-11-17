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Аналитик объяснил просадку рынка вторичного жилья в Москве в октябре

Аналитик объяснил просадку рынка вторичного жилья в Москве в октябре - 17.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил просадку рынка вторичного жилья в Москве в октябре

Количество сделок во вторичном сегменте жилья в России просело в октябре из-за роста стоимости рыночных кредитов, а также из-за подготовки участников рынка к... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:26+0300

2026-11-17T17:26+0300

2026-11-17T17:26+0300

недвижимость

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росреестр

вторичное жилье

жилье

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Количество сделок во вторичном сегменте жилья в России просело в октябре из-за роста стоимости рыночных кредитов, а также из-за подготовки участников рынка к изменениям в семейной ипотеке, сказал РИА Недвижимость ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов. Ранее управление Росреестра по Москве сообщило, что в октябре ведомство зарегистрировало 11,3 тысячи сделок по продаже жилья, что на 19% меньше, чем в октябре 2025 года. В сравнении с сентябрем текущего года октябрьский показатель снизился на 2%. "Причин просадки в сделках на вторичном рынке жилья в октябре сразу несколько. Во-первых, это сентябрьский ажиотаж на первичном рынке из-за изменений семейной ипотеки, когда сделки на вторичном рынке для многих отошли на второй план, а с учетом цикла сделки снижение активности сказалось на спросе как раз в октябре. Во-вторых, рынки первичного и вторичного жилья взаимосвязаны: когда на одном из них происходит охлаждение спроса, это сказывается и на другом, поскольку часть сделок встречные, и нередко люди реализуют свою недвижимость, чтобы приобрести новостройку, а когда у них нет возможности взять льготную ипотеку, они становятся менее гибкими в отношении цены продажи своей квартиры", – указал Иванов. Также, напомнил аналитик, часть банков за последние несколько месяцев подняли ставки в пределах на 0,5 процентного пункта, что снизило доступность рыночной ипотеки. "Тем не менее, прогнозы относительно дальнейшего спроса на вторичном рынке жилья оптимистичные, до конца года интерес к покупке готовых квартир может вырасти на 5-10%", – добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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