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"Аэрофлот" создаст региональную базу в аэропорту Краснодара
"Аэрофлот" создаст региональную базу в аэропорту Краснодара - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" создаст региональную базу в аэропорту Краснодара
Авиакомпания "Аэрофлот" на форуме "Транспорт России" подписала соглашение с аэропортом Краснодара для формирования региональной базы группы "Аэрофлот" в... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:46+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" на форуме "Транспорт России" подписала соглашение с аэропортом Краснодара для формирования региональной базы группы "Аэрофлот" в авиагавании, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" в рамках Транспортной недели 2026 заключил соглашение о взаимодействии с международным аэропортом Краснодар. Документ скрепили подписями генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский и генеральный директор холдинга "Аэродинамика" Алексей Старостин. Предмет соглашения - взаимодействие сторон для дальнейшего формирования региональной базы группы "Аэрофлот" в международном аэропорту Краснодар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благоприятные условия для реализации плана создает запланированное на 2027 год открытие нового терминала аэропорта, который будет обслуживать более 15 миллионов жителей Краснодарского края и близлежащих регионов российского Юга.
"Создание регионального хаба группы "Аэрофлот" в столице Кубани повысит транспортную доступность Краснодарского края, увеличит мобильность населения, положительно скажется на туристической привлекательности региона и развитии делового пассажиропотока", - добавили в авиакомпании.
Сейчас группа "Аэрофлот" выполняет полеты из Краснодара по 10 направлениям, включая рейсы в Москву, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул. Авиакомпания "Россия" летает из Краснодара в Санкт-Петербург, лоукостер "Победа" - в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Стамбул.
"Собственный хаб на юге России позволит группе "Аэрофлот" существенно расширить возможности для межрегиональных перевозок, снизить зависимость от столичных маршрутов и повысить транспортную доступность целого макрорегиона. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем новый терминал в Краснодаре станет ключевым узлом для пассажиропотока российского Юга", - прокомментировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
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бизнес, россия, краснодар, краснодарский край, москва, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Краснодарский край, МОСКВА, Аэрофлот
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" на форуме "Транспорт России" подписала соглашение с аэропортом Краснодара для формирования региональной базы группы "Аэрофлот" в авиагавании, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" в рамках Транспортной недели 2026 заключил соглашение о взаимодействии с международным аэропортом Краснодар. Документ скрепили подписями генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский и генеральный директор холдинга "Аэродинамика" Алексей Старостин. Предмет соглашения - взаимодействие сторон для дальнейшего формирования региональной базы группы "Аэрофлот" в международном аэропорту Краснодар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благоприятные условия для реализации плана создает запланированное на 2027 год открытие нового терминала аэропорта, который будет обслуживать более 15 миллионов жителей Краснодарского края и близлежащих регионов российского Юга.
"Создание регионального хаба группы "Аэрофлот" в столице Кубани повысит транспортную доступность Краснодарского края, увеличит мобильность населения, положительно скажется на туристической привлекательности региона и развитии делового пассажиропотока", - добавили в авиакомпании.
Сейчас группа "Аэрофлот" выполняет полеты из Краснодара по 10 направлениям, включая рейсы в Москву, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул. Авиакомпания "Россия" летает из Краснодара в Санкт-Петербург, лоукостер "Победа" - в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Стамбул.
"Собственный хаб на юге России позволит группе "Аэрофлот" существенно расширить возможности для межрегиональных перевозок, снизить зависимость от столичных маршрутов и повысить транспортную доступность целого макрорегиона. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем новый терминал в Краснодаре станет ключевым узлом для пассажиропотока российского Юга", - прокомментировал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.