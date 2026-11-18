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На Запорожской АЭС проведут капремонт двух резервных дизель-генераторов
На Запорожской АЭС проведут капремонт двух резервных дизель-генераторов - 18.11.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС проведут капремонт двух резервных дизель-генераторов
Капитальный ремонт двух резервных дизель-генераторов проведут в 2026 году на Запорожской АЭС, в следующем году отремонтируют еще четыре установки, сообщила... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:20+0300
2026-11-18T15:20+0300
2026-11-18T15:20+0300
алексей лихачев
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитальный ремонт двух резервных дизель-генераторов проведут в 2026 году на Запорожской АЭС, в следующем году отремонтируют еще четыре установки, сообщила пресс-служба станции.
"В этом году в программу капитального ремонта вошли две установки. На одной работы уже завершены, на второй продолжаются. По срокам - планируем закончить их до конца года. В 2027 году планируем капитально отремонтировать как минимум еще четыре дизель-генератора, а на остальных провести плановое техническое обслуживание" , - говорится в канале станции на платформе "Макс".
По данным пресс-службы, запасные части, инструменты и принадлежности для обслуживания и ремонта дизель-генераторов до конца года поставит на АЭС Кингисеппский машиностроительный завод. Техническое обслуживание этих установок проводится ежегодно, они обеспечивают питание систем безопасности энергоблоков при потере внешнего электроснабжения.
Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщал в октябре глава "Росатома" Алексей Лихачев. Восьмого ноябре на станции вновь предупредила о потере внешнего электроснабжения и временном переходе на питание от резерва.
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алексей лихачев, запорожская аэс, всу, росатом
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитальный ремонт двух резервных дизель-генераторов проведут в 2026 году на Запорожской АЭС, в следующем году отремонтируют еще четыре установки, сообщила пресс-служба станции.
"В этом году в программу капитального ремонта вошли две установки. На одной работы уже завершены, на второй продолжаются. По срокам - планируем закончить их до конца года. В 2027 году планируем капитально отремонтировать как минимум еще четыре дизель-генератора, а на остальных провести плановое техническое обслуживание" , - говорится в канале станции на платформе "Макс".
По данным пресс-службы, запасные части, инструменты и принадлежности для обслуживания и ремонта дизель-генераторов до конца года поставит на АЭС Кингисеппский машиностроительный завод. Техническое обслуживание этих установок проводится ежегодно, они обеспечивают питание систем безопасности энергоблоков при потере внешнего электроснабжения.
Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщал в октябре глава "Росатома" Алексей Лихачев. Восьмого ноябре на станции вновь предупредила о потере внешнего электроснабжения и временном переходе на питание от резерва.