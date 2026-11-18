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Акции Nvidia дорожают на 1,4% после выхода финансовой отчетности

Акции Nvidia дорожают на 1,4% после выхода финансовой отчетности - 18.11.2026, ПРАЙМ

Акции Nvidia дорожают на 1,4% после выхода финансовой отчетности

Акции американского разработчика видеокарт Nvidia дорожают на постторгах вторника на 1,4% после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж и... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:53+0300

2026-11-18T07:53+0300

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рынок

калифорния

nvidia

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Акции американского разработчика видеокарт Nvidia дорожают на постторгах вторника на 1,4% после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные бирж и материалы компании. По состоянию на 7.31 мск акции компании растут в цене на 1,43% - до 157,69 доллара. По итогам торгов вторника акции подешевели на 0,44% - до 155,46 доллара. В третьем квартале финансового года, который у компании завершился 25 октября, ее чистая прибыль подскочила вдвое в годовом выражении - до 65,287 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,7 доллара с 1,3 доллара годом ранее, скорректированная - составила 2,68 доллара при прогнозе в 2,47 доллара. Квартальная выручка также выросла примерно в два раза, до 115,84 миллиарда долларов. Аналитики ожидали значение на уровне 108,85 миллиарда. Таким образом, с начала всего финансового года чистая прибыль компании увеличилась в 2,4 раза к аналогичному показателю годом ранее - до 183,297 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 7,55 доллара с 3,14 доллара годом ранее. Выручка поднялась примерно вдвое - до 293,681 миллиарда долларов. Теперь по итогам текущего квартала финансового года компания прогнозирует выручку на приблизительном уровне в 130 миллиардов долларов, плюс-минус 3%, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которых приводит агентство Рейтер, в 125,25 миллиарда. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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рынок, калифорния, nvidia