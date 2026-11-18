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Акции Alstom упали до минимума за 21 год после отчета компании
Акции Alstom упали до минимума за 21 год после отчета компании - 18.11.2026, ПРАЙМ
Акции Alstom упали до минимума за 21 год после отчета компании
Стоимость акций французского концерна Alstom снижается на 10%, до самого низкого уровня за 21 год, после того как компания отчиталась об убытке и росте долга за | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:41+0300
2026-11-18T14:41+0300
2026-11-18T14:41+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций французского концерна Alstom снижается на 10%, до самого низкого уровня за 21 год, после того как компания отчиталась об убытке и росте долга за минувшее полугодие финансового года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск акции Alstom дешевеют на 10% - до 9,02 евро; а еще ранее в среду было 8,95 евро - минимум с мая 2005 года. С начала года акции подешевели в 2,8 раза, или на 64%.
Днем ранее компания опубликовала финансовый отчет за первое полугодие финансового года, завершившееся 30 сентября. Компания получила чистый убыток в 954 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее в 220 миллионов.
Чистый долг на 30 сентября подскочил до 1,104 миллиарда евро по сравнению с 404 миллионов на 31 марта, также говорится в отчете.
Продажи вместе с этим выросли на 3%, до 9,33 миллиарда евро, а сумма полученных заказов поднялась на 5%, до 10,971 миллиарда евро, сообщила компания.
Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры. Работает в 61 стране, число сотрудников составляет 87,8 тысячи человек.
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бизнес, торги, alstom
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций французского концерна Alstom снижается на 10%, до самого низкого уровня за 21 год, после того как компания отчиталась об убытке и росте долга за минувшее полугодие финансового года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск акции Alstom дешевеют на 10% - до 9,02 евро; а еще ранее в среду было 8,95 евро - минимум с мая 2005 года. С начала года акции подешевели в 2,8 раза, или на 64%.
Днем ранее компания опубликовала финансовый отчет за первое полугодие финансового года, завершившееся 30 сентября. Компания получила чистый убыток в 954 миллиона евро по сравнению с прибылью годом ранее в 220 миллионов.
Чистый долг на 30 сентября подскочил до 1,104 миллиарда евро по сравнению с 404 миллионов на 31 марта, также говорится в отчете.
Продажи вместе с этим выросли на 3%, до 9,33 миллиарда евро, а сумма полученных заказов поднялась на 5%, до 10,971 миллиарда евро, сообщила компания.
Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры. Работает в 61 стране, число сотрудников составляет 87,8 тысячи человек.