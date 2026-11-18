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Акции Take-Two Interactive дорожают на 6% в преддверии выхода GTA VI

Акции Take-Two Interactive дорожают на 6% в преддверии выхода GTA VI - 18.11.2026, ПРАЙМ

Акции Take-Two Interactive дорожают на 6% в преддверии выхода GTA VI

Акции Take-Two Interactive, головной компании разработчика Rockstar Games, дорожают на предторгах в США на 6% в преддверии выхода видеоигры Grand Theft Auto VI... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:45+0300

2026-11-18T15:45+0300

2026-11-18T15:45+0300

сша

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Акции Take-Two Interactive, головной компании разработчика Rockstar Games, дорожают на предторгах в США на 6% в преддверии выхода видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI), свидетельствуют данные торгов. Выход шестой части GTA, одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет, запланирован на 19 ноября. По состоянию на 15.11 мск акции Take-Two Interactive дорожали на 6,41%, до 217,08 доллара. Во вторник акции подешевели на 4,47%, до 203,93 доллара. Rockstar Games - американская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, была основана в 1998 году. Владельцем Rockstar Games является корпорация Take-Two Interactive.

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