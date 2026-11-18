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Первый после смены власти в Сирии рейс вылетел из Алеппо в Москву
Первый после смены власти в Сирии рейс вылетел из Алеппо в Москву - 18.11.2026, ПРАЙМ
Первый после смены власти в Сирии рейс вылетел из Алеппо в Москву
Первый после смены власти в Сирии пассажирский рейс авиакомпании Syrian Airlines вылетел из международного аэропорта Алеппо в Москву, сообщает главное... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:08+0300
2026-11-18T09:08+0300
2026-11-18T09:08+0300
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БЕЙРУТ, 18 ноя – ПРАЙМ. Первый после смены власти в Сирии пассажирский рейс авиакомпании Syrian Airlines вылетел из международного аэропорта Алеппо в Москву, сообщает главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта арабской республики.
"Первый рейс "Сирийских авиалиний" отправился из международного аэропорта Алеппо в российскую столицу Москву впервые после освобождения", - приводит сирийский телеканал Al-Ekhbariya выдержку из сообщения ведомства.
Отмечается, что возобновление авиасообщения с Москвой свидетельствует о восстановлении роли аэропорта Алеппо как важного международного транспортного узла. По оценке ведомства, этот шаг позволит расширить географию зарубежных направлений и создаст новые возможности для воздушного сообщения Сирии с другими странами.
Воздушное сообщение между Москвой и Дамаском возобновилось 16 августа после перерыва, продолжавшегося более полутора лет.
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БЕЙРУТ, 18 ноя – ПРАЙМ. Первый после смены власти в Сирии пассажирский рейс авиакомпании Syrian Airlines вылетел из международного аэропорта Алеппо в Москву, сообщает главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта арабской республики.
"Первый рейс "Сирийских авиалиний" отправился из международного аэропорта Алеппо в российскую столицу Москву впервые после освобождения", - приводит сирийский телеканал Al-Ekhbariya выдержку из сообщения ведомства.
Отмечается, что возобновление авиасообщения с Москвой свидетельствует о восстановлении роли аэропорта Алеппо как важного международного транспортного узла. По оценке ведомства, этот шаг позволит расширить географию зарубежных направлений и создаст новые возможности для воздушного сообщения Сирии с другими странами.
Воздушное сообщение между Москвой и Дамаском возобновилось 16 августа после перерыва, продолжавшегося более полутора лет.