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Первый после смены власти в Сирии рейс вылетел из Алеппо в Москву

Первый после смены власти в Сирии рейс вылетел из Алеппо в Москву - 18.11.2026, ПРАЙМ

Первый после смены власти в Сирии рейс вылетел из Алеппо в Москву

Первый после смены власти в Сирии пассажирский рейс авиакомпании Syrian Airlines вылетел из международного аэропорта Алеппо в Москву, сообщает главное... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:08+0300

2026-11-18T09:08+0300

2026-11-18T09:08+0300

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БЕЙРУТ, 18 ноя – ПРАЙМ. Первый после смены власти в Сирии пассажирский рейс авиакомпании Syrian Airlines вылетел из международного аэропорта Алеппо в Москву, сообщает главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта арабской республики. "Первый рейс "Сирийских авиалиний" отправился из международного аэропорта Алеппо в российскую столицу Москву впервые после освобождения", - приводит сирийский телеканал Al-Ekhbariya выдержку из сообщения ведомства. Отмечается, что возобновление авиасообщения с Москвой свидетельствует о восстановлении роли аэропорта Алеппо как важного международного транспортного узла. По оценке ведомства, этот шаг позволит расширить географию зарубежных направлений и создаст новые возможности для воздушного сообщения Сирии с другими странами. Воздушное сообщение между Москвой и Дамаском возобновилось 16 августа после перерыва, продолжавшегося более полутора лет.

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