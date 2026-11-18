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Алиханов рассказал о грантовой поддержке проектов в России
Алиханов рассказал о грантовой поддержке проектов в России - 18.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о грантовой поддержке проектов в России
Грантовую поддержку в России за 2022–2025 годы получили 141 проект, из которых 42 уже завершено, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на сессии... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:29+0300
2026-11-18T12:29+0300
2026-11-18T12:29+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Грантовую поддержку в России за 2022–2025 годы получили 141 проект, из которых 42 уже завершено, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на сессии Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"За 2022–2025 годы грантовую поддержку получил 141 проект, из них 42 завершены. Половину вложило государство - 22,7 миллиарда рублей, и почти столько же - бизнес. При этом потребители обозначили спрос на будущую продукцию в объеме 444 миллиарда рублей - это почти 20 рублей потенциальных заказов на каждый рубль бюджетной поддержки", - сказал министр.
XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти". Участники Конгресса обсудят как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Грантовую поддержку в России за 2022–2025 годы получили 141 проект, из которых 42 уже завершено, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на сессии Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"За 2022–2025 годы грантовую поддержку получил 141 проект, из них 42 завершены. Половину вложило государство - 22,7 миллиарда рублей, и почти столько же - бизнес. При этом потребители обозначили спрос на будущую продукцию в объеме 444 миллиарда рублей - это почти 20 рублей потенциальных заказов на каждый рубль бюджетной поддержки", - сказал министр.
XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти". Участники Конгресса обсудят как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития.