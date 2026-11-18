https://1prime.ru/20261118/alihanov-875322293.html

Алиханов рассказал о грантовой поддержке проектов в России

Алиханов рассказал о грантовой поддержке проектов в России - 18.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о грантовой поддержке проектов в России

Грантовую поддержку в России за 2022–2025 годы получили 141 проект, из которых 42 уже завершено, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на сессии... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:29+0300

2026-11-18T12:29+0300

2026-11-18T12:29+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Грантовую поддержку в России за 2022–2025 годы получили 141 проект, из которых 42 уже завершено, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов на сессии Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". "За 2022–2025 годы грантовую поддержку получил 141 проект, из них 42 завершены. Половину вложило государство - 22,7 миллиарда рублей, и почти столько же - бизнес. При этом потребители обозначили спрос на будущую продукцию в объеме 444 миллиарда рублей - это почти 20 рублей потенциальных заказов на каждый рубль бюджетной поддержки", - сказал министр. XIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти". Участники Конгресса обсудят как союз науки, бизнеса и культуры может способствовать развитию экономики страны и какой международный опыт может обогатить национальную модель инновационного развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон алиханов, минпромторг