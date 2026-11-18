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Алиханов назвал объем господдержки промышленности Белгородской области
Алиханов назвал объем господдержки промышленности Белгородской области - 18.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал объем господдержки промышленности Белгородской области
Объем государственной поддержки промышленности Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 миллиардов рублей с 2023 года, заявил глава... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:18+0300
2026-11-18T18:18+0300
2026-11-18T18:18+0300
промышленность
бизнес
белгородская область
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленности Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 миллиардов рублей с 2023 года, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
"С 2023 года по первое полугодие 2026 года объем федеральной поддержки промышленных предприятий Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 млрд рублей", - приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга России.
Министр провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Александром Шуваевым по вопросам развития промышленности в регионе.
В ходе встречи участники обсудили строительство нового индустриального парка на территории региона, промышленные возможности Белгородской области, а также федеральные меры поддержки региону, добавили в министерстве.
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промышленность, бизнес, белгородская область, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Бизнес, Белгородская область, Антон Алиханов, Минпромторг
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленности Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 миллиардов рублей с 2023 года, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
"С 2023 года по первое полугодие 2026 года объем федеральной поддержки промышленных предприятий Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 млрд рублей", - приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга России.
Министр провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Александром Шуваевым по вопросам развития промышленности в регионе.
В ходе встречи участники обсудили строительство нового индустриального парка на территории региона, промышленные возможности Белгородской области, а также федеральные меры поддержки региону, добавили в министерстве.