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Алиханов назвал объем господдержки промышленности Белгородской области

Алиханов назвал объем господдержки промышленности Белгородской области - 18.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов назвал объем господдержки промышленности Белгородской области

Объем государственной поддержки промышленности Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 миллиардов рублей с 2023 года, заявил глава... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:18+0300

2026-11-18T18:18+0300

2026-11-18T18:18+0300

промышленность

бизнес

белгородская область

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленности Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 миллиардов рублей с 2023 года, заявил глава ведомства Антон Алиханов. "С 2023 года по первое полугодие 2026 года объем федеральной поддержки промышленных предприятий Белгородской области по линии Минпромторга России составил 5,68 млрд рублей", - приводит слова Алиханова пресс-служба Минпромторга России. Министр провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Александром Шуваевым по вопросам развития промышленности в регионе. В ходе встречи участники обсудили строительство нового индустриального парка на территории региона, промышленные возможности Белгородской области, а также федеральные меры поддержки региону, добавили в министерстве.

белгородская область

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промышленность, бизнес, белгородская область, антон алиханов, минпромторг