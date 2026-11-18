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Американцы начали в панике скупать генераторы в сети супермаркетов Costco

Американцы начали в панике скупать генераторы в сети супермаркетов Costco - 18.11.2026, ПРАЙМ

Американцы начали в панике скупать генераторы в сети супермаркетов Costco

Жители США начали в панике скупать генераторы и товары первой необходимости в сети супермаркетов Costco из-за тревоги, вызванной недавней чередой масштабных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:25+0300

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Жители США начали в панике скупать генераторы и товары первой необходимости в сети супермаркетов Costco из-за тревоги, вызванной недавней чередой масштабных технологических сбоев, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет инвестиционной компании Mizuho Securities. "Потребители в панике скупают товары в Costco, сметая с полок генераторы и другие предметы первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций в ответ на недавнюю череду технологических сбоев", - сообщает телеканал. Как уточнил в отчете аналитик Mizuho Дэвид Беллинджер, ажиотажный спрос на подобную продукцию спровоцировали недавний сбой в работе сервиса Microsoft Outlook, временное прекращение полетов всех американских авиакомпаний, а также "апокалиптические настроения", активно распространяющиеся в социальных сетях. По данным эксперта, американцы активно закупают продукты впрок, а к вечеру воскресенья на сайте ритейлера оказался раскуплен 21 из 26 представленных в продаже дорогостоящих генераторов. Как отмечают аналитики, всплеск ажиотажного спроса способен заметно увеличить выручку Costco. Ожидается, что аналогичный приток покупателей могут ощутить и другие крупные торговые сети, включая Walmart и Sam's Club. В то же время официальные лица и затронутые сбоями компании отрицают, что технические неполадки связаны с кибератаками, объясняя их плановым техобслуживанием и ошибками при обновлении программного обеспечения. Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам ранее об отсутствии каких-либо доказательств связи между инцидентами в Microsoft, Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) и американских банках, подчеркнув, что с технической точки зрения эти события никак не связаны друг с другом.

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