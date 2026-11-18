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Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне по итогам октября

Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне по итогам октября - 18.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне по итогам октября

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам октября ускорилась до 4% с 3,8% в сентябре, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

мировая экономика

сша

евростат

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам октября ускорилась до 4% с 3,8% в сентябре, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 18 ноября, в 13.00 мск. В 10.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о потребительских ценах в стране. Ожидается, что по итогам прошлого месяца годовая инфляция ускорилась до 3,7% с 3,5% в сентябре. В 16.30 мск министерство торговли США опубликует статистику о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что показатель за октябрь составил 1,38 миллиона. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября. За неделю по 6 ноября показатель вырос на 4,7 миллиона баррелей после снижения на 1,9 миллиона неделей ранее. В 22.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит протокол своего октябрьского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,75-4%.

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мировая экономика, сша, евростат