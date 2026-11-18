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Самолет "Азимута" приземлился в Анталье в штатном режиме

Самолет "Азимута" приземлился в Анталье в штатном режиме - 18.11.2026, ПРАЙМ

Самолет "Азимута" приземлился в Анталье в штатном режиме

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший из Минеральных Вод, приземлился в аэропорту турецкой Антальи в штатном режиме после сообщений местных СМИ... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:06+0300

2026-11-18T16:06+0300

2026-11-18T16:06+0300

бизнес

россия

минеральные воды

анталья

азимут

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СТАМБУЛ, 18 ноя - ПРАЙМ. Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший из Минеральных Вод, приземлился в аэропорту турецкой Антальи в штатном режиме после сообщений местных СМИ о якобы существовавшей проблеме на борту, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. Портал HavaSosyalMedya ранее в среду опубликовал информацию о том, что самолет "Азимут", выполнявший рейс 6217 из Минеральных Вод, сообщил о якобы угрозе взрыва на борту в турецком воздушном пространстве. На борту лайнера 65 пассажиров и четверо членов экипажа. "Самолет приземлился в обычном режиме около 14.30 мск, пассажиры уже прошли паспортный контроль и ждут багаж. Ни о какой угрозе взрыва мы не слышали", - сказали агентству в аэропорту.

минеральные воды

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бизнес, россия, минеральные воды, анталья, азимут