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Посторонних предметов на борту севшего в Анталье рейса из Минвод не обнаружили
Посторонних предметов на борту севшего в Анталье рейса из Минвод не обнаружили - 18.11.2026, ПРАЙМ
Посторонних предметов на борту севшего в Анталье рейса из Минвод не обнаружили
Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Минвод, благополучно приземлился в Анталье, посторонних предметов на борту не обнаружено, сообщил РИА Новости... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:16+0300
2026-11-18T16:16+0300
2026-11-18T16:19+0300
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анталья
минеральные воды
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Минвод, благополучно приземлился в Анталье, посторонних предметов на борту не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. Турецкий портал HavaSosyalMedya в среду сообщил, что самолет компании "Азимут", летевший из Минеральных Вод, сообщил якобы об угрозе на борту. Как писал Telegram-канал Shot, на борту Superjet-100, летевшего из Минвод в Анталью, якобы заложено взрывное устройство. "Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс А46217 Минеральные Воды - Анталья, благополучно совершил посадку в Анталье по расписанию в 14.42 мск. Взрывное устройство и посторонние предметы не обнаружены", - сказал собеседник агентства.
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россия, анталья, минеральные воды, азимут
РОССИЯ, Анталья, Минеральные Воды, Азимут
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Минвод, благополучно приземлился в Анталье, посторонних предметов на борту не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Турецкий портал HavaSosyalMedya в среду сообщил, что самолет компании "Азимут", летевший из Минеральных Вод, сообщил якобы об угрозе на борту. Как писал Telegram-канал Shot, на борту Superjet-100, летевшего из Минвод в Анталью, якобы заложено взрывное устройство.
"Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс А46217 Минеральные Воды - Анталья, благополучно совершил посадку в Анталье по расписанию в 14.42 мск. Взрывное устройство и посторонние предметы не обнаружены", - сказал собеседник агентства.