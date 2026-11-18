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Посторонних предметов на борту севшего в Анталье рейса из Минвод не обнаружили

Посторонних предметов на борту севшего в Анталье рейса из Минвод не обнаружили - 18.11.2026, ПРАЙМ

Посторонних предметов на борту севшего в Анталье рейса из Минвод не обнаружили

Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Минвод, благополучно приземлился в Анталье, посторонних предметов на борту не обнаружено, сообщил РИА Новости... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:16+0300

2026-11-18T16:16+0300

2026-11-18T16:19+0300

россия

анталья

минеральные воды

азимут

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший из Минвод, благополучно приземлился в Анталье, посторонних предметов на борту не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. Турецкий портал HavaSosyalMedya в среду сообщил, что самолет компании "Азимут", летевший из Минеральных Вод, сообщил якобы об угрозе на борту. Как писал Telegram-канал Shot, на борту Superjet-100, летевшего из Минвод в Анталью, якобы заложено взрывное устройство. "Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс А46217 Минеральные Воды - Анталья, благополучно совершил посадку в Анталье по расписанию в 14.42 мск. Взрывное устройство и посторонние предметы не обнаружены", - сказал собеседник агентства.

анталья

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россия, анталья, минеральные воды, азимут