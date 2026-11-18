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Путин: АТР для России - это значимое торгово-экономическое направление
Путин: АТР для России - это значимое торгово-экономическое направление - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: АТР для России - это значимое торгово-экономическое направление
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для России - это значимое торгово-экономическое направление, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:06+0300
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2026-11-18T07:06+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для России - это значимое торгово-экономическое направление, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"Для России АТР – это значимое торгово-экономическое направление", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТР, АТЭС