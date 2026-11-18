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Путин: АТР для России - это значимое торгово-экономическое направление

Путин: АТР для России - это значимое торгово-экономическое направление - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: АТР для России - это значимое торгово-экономическое направление

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для России - это значимое торгово-экономическое направление, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:06+0300

2026-11-18T07:06+0300

2026-11-18T07:06+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для России - это значимое торгово-экономическое направление, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. "Для России АТР – это значимое торгово-экономическое направление", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атр, атэс