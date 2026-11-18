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На страны АТР приходится свыше половины внешнеторгового оборота России - Путин

На страны АТР приходится свыше половины внешнеторгового оборота России - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

На страны АТР приходится свыше половины внешнеторгового оборота России - Путин

Показатель товарооборота РФ со странами АТР сейчас составляет более половины торговли России со всем миром, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

2026-11-18T07:22+0300

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мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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атр

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Показатель товарооборота РФ со странами АТР сейчас составляет более половины торговли России со всем миром, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Для России АТР – это значимое торгово-экономическое направление. Если в 2014 году доля региона во внешнеторговом обороте нашей страны составляла более четверти, и мы тогда ставили себе ориентир довести в перспективе ее до 40%, то сегодня этот показатель уже превышает более половины торговли России – 53% со всем миром", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, владимир путин, атр, атэс