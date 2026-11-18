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"Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть скоростных трасс
"Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть скоростных трасс - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть скоростных трасс
Госкомпания "Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть своих скоростных трасс на порядка 600 километров и привлечь на эти цели около 230 миллиардов... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:32+0300
2026-11-18T15:32+0300
2026-11-18T15:32+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
геленджик
автодор
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть своих скоростных трасс на порядка 600 километров и привлечь на эти цели около 230 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, сообщил первый заместитель председателя правления компании Игорь Коваль.
"К 2032 году в рамках наших планов мы планируем существенно расширить сеть скоростных дорог, увеличить ее на порядка 600 километров скоростных автомобильных дорог, привлекая порядка 230 миллиардов рублей дополнительного вне бюджетного финансирования", - сказал он в рамках международного форума и выставки "Транспорт России 2026".
Коваль отметил, что до конца этого года "Автодор" приступит к реализации ряда крупномасштабных проектов, в том числе обход Санкт-Петербурга (КАД-2) и автомобильная дорога от Джубги до Геленджика.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Геленджик, Автодор
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть своих скоростных трасс на порядка 600 километров и привлечь на эти цели около 230 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, сообщил первый заместитель председателя правления компании Игорь Коваль.
"К 2032 году в рамках наших планов мы планируем существенно расширить сеть скоростных дорог, увеличить ее на порядка 600 километров скоростных автомобильных дорог, привлекая порядка 230 миллиардов рублей дополнительного вне бюджетного финансирования", - сказал он в рамках международного форума и выставки "Транспорт России 2026".
Коваль отметил, что до конца этого года "Автодор" приступит к реализации ряда крупномасштабных проектов, в том числе обход Санкт-Петербурга (КАД-2) и автомобильная дорога от Джубги до Геленджика.