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"Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть скоростных трасс

"Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть скоростных трасс - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть скоростных трасс

Госкомпания "Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть своих скоростных трасс на порядка 600 километров и привлечь на эти цели около 230 миллиардов... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:32+0300

2026-11-18T15:32+0300

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бизнес

россия

санкт-петербург

геленджик

автодор

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" рассчитывает к 2032 году расширить сеть своих скоростных трасс на порядка 600 километров и привлечь на эти цели около 230 миллиардов рублей внебюджетного финансирования, сообщил первый заместитель председателя правления компании Игорь Коваль. "К 2032 году в рамках наших планов мы планируем существенно расширить сеть скоростных дорог, увеличить ее на порядка 600 километров скоростных автомобильных дорог, привлекая порядка 230 миллиардов рублей дополнительного вне бюджетного финансирования", - сказал он в рамках международного форума и выставки "Транспорт России 2026". Коваль отметил, что до конца этого года "Автодор" приступит к реализации ряда крупномасштабных проектов, в том числе обход Санкт-Петербурга (КАД-2) и автомобильная дорога от Джубги до Геленджика.

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бизнес, россия, санкт-петербург, геленджик, автодор