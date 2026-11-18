https://1prime.ru/20261118/bady-875313473.html

В ЦРПТ рассказали, какие БАДы наиболее популярны у россиян

В ЦРПТ рассказали, какие БАДы наиболее популярны у россиян - 18.11.2026, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали, какие БАДы наиболее популярны у россиян

Коллаген и омега-3 наиболее популярны у жителей Москвы, витамин D - у петербуржцев, а витамин С - у краснодарцев, сообщили РИА Новости в Центре развития... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:27+0300

2026-11-18T09:27+0300

2026-11-18T09:27+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

краснодар

црпт

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Коллаген и омега-3 наиболее популярны у жителей Москвы, витамин D - у петербуржцев, а витамин С - у краснодарцев, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак"). "Москва стала лидером по продажам коллагена и омега-3, в Санкт-Петербурге активнее всего приобретают витамин D, а в Краснодаре особой популярностью пользуется витамин С", - сказали там. Рынок омега-3 в сегменте БАД за девять месяцев 2026 года вырос на 33,7% - до 13,08 миллиона упаковок. Лидером по продажам стала Москва (3222 упаковки на 10 тысяч человек), что примерно в четыре раза выше показателей Московской области (779) и Санкт-Петербурга (784). В топ-5 также вошли Свердловская (983), Архангельская (947), Калужская (867) области и Краснодарский край (864), отметили в компании. Продажи коллагена выросли на 68,6% - до 3,49 миллиона упаковок, средняя цена упаковки снизилась с примерно 1798 рублей в 2025 году до 1405 рублей в 2026-м. Москва здесь так же занимает первое место (1653 упаковки на 10 тысяч человек), за ней идет Томская область (380). В топ-5 вошли Новосибирская область (185), Удмуртская Республика (181) и Калужская область (177). По данным компании, Санкт-Петербург лидирует по продажам витамина D в лекарственных препаратах - 1749 упаковок на 10 тысяч человек, что в 1,2 раза выше Москвы (1483) и в 1,4 раза выше Краснодара (1260). В БАДах же северная столица с 770 упаковками уступает Москве (2076) и Московской области (825). Высокое потребление витамина D в лекарствах чаще отмечается в северных регионах, таких как Карелия (1497), Архангельская область (1356), Коми (1120), Мурманская область (1043), а на Дальнем Востоке - в Магадане (1293), на Сахалине (1254) и Камчатке (1221). Витамин С в БАДах наиболее востребован на юге: Краснодарский край (199 упаковок на 10 тысяч человек), Ростовская область (166), Севастополь (143), Крым (131), Астраханская область (125). В Санкт-Петербурге продажи витамина С в БАДах одни из самых низких по стране - 13 упаковок на 10 тысяч жителей. Лидером по продажам витамина С в лекарственных препаратах стала Северная Осетия-Алания (1131 упаковка), за ней идут Кабардино-Балкария (946), Карачаево-Черкесия (933) и Сахалинская область (932), добавили в ЦРПТ.

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, краснодар, црпт