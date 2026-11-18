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ГД одобрила проект об уголовной ответственности для филиалов иностранных банков

ГД одобрила проект об уголовной ответственности для филиалов иностранных банков - 18.11.2026, ПРАЙМ

ГД одобрила проект об уголовной ответственности для филиалов иностранных банков

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который распространяет на филиалы иностранных банков уголовную... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:20+0300

2026-11-18T14:20+0300

2026-11-18T14:20+0300

банки

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который распространяет на филиалы иностранных банков уголовную ответственность за финансовые нарушения, сейчас она действует только для российских кредитных организаций. Законопроект связан с законом, который разрешил иностранным банкам работать в России через филиалы. По данным авторов, такая деятельность сопоставима с работой российских кредитных организаций, для которых ответственность уже есть. Иностранному банку разрешено открывать и вести счета юрлиц, переводить средства, проводить инкассацию и кассовое обслуживание. Проект устраняет правовой пробел и исключает преференции для иностранных банков перед российскими. Проект дополняет Уголовный кодекс новой статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Под нее подпадают действия или бездействие, из-за которых администрация не может выполнять свои функции: блокирование доступа в помещение филиала, отказ передать документы или базы данных, их сокрытие или уничтожение, если это причинило крупный ущерб. За это предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трех лет или лишение свободы до трех лет. Лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от ответственности, если помогло раскрыть и расследовать дело, сообщило о выгодоприобретателях и их имуществе, что позволило возместить ущерб, и если в его действиях нет другого состава преступления. Помимо этого, проект вносит изменения в статьи о фальсификации финансовых документов, о валютных операциях с подложными документами, о дискредитации Вооруженных сил России и о незаконных действиях с арестованным имуществом. В них добавляется упоминание иностранных банков, работающих в России через филиалы. Закон в случае принятия вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, госдума