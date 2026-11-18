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Белоруссия готова возобновить перевалку калия через порты стран Балтии

Белоруссия готова возобновить перевалку калия через порты стран Балтии - 18.11.2026, ПРАЙМ

Белоруссия готова возобновить перевалку калия через порты стран Балтии

Белоруссия будет готова возобновить перевалку калийных удобрений через порты стран Балтии при условии гарантий, что новых ограничений больше не будет, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:52+0300

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МИНСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия будет готова возобновить перевалку калийных удобрений через порты стран Балтии при условии гарантий, что новых ограничений больше не будет, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Если наши европейские соседи одумаются и будут готовы восстановить доверие в вопросах транспортировки не только калия, но и другой нашей продукции, мы готовы рассмотреть возможность использования портов Балтии для поставок наших товаров в третьи страны. Однако для этого мы должны получить от этих стран железные гарантии того, что ситуация с ограничениями в отношении белорусской стороны больше не повторится", - сказал министр в интервью индийскому изданию CNN-News18. Текст интервью опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. "Более того, даже если мы и будем рассматривать эти порты как приоритетные, речь пойдет исключительно о тех товарах, которые сегодня не задействованы в нашей торговле - то есть о каких-то новых, вероятно, дополнительных объемах продукции, которые мы готовы производить на своей территории", - подчеркнул глава МИД Белоруссии. Он отметил, что несмотря на все ограничения, введенные со стороны западных стран, проблем с поставками тех объемов калия, которые необходимы партнерам Белоруссии, сегодня не возникает. "Мы переориентировали наши торговые потоки, и, разумеется, те проблемы, которые хотели создать нам определенные страны, через территорию которых мы вели торговлю калием раньше - в первую очередь страны Балтии, - ударили прежде всего по ним самим", - сказал Рыженков. Он подчеркнул, что именно эти страны на сегодняшний день теряют огромные финансовые средства, отказавшись от перевалки и транспортировки белорусских удобрений. "Теперь эти деньги зарабатывают наши предприятия, российские компании, а также предприятия тех стран-партнеров, через которые сегодня идет наш калий", - подчеркнул Рыженков. Ранее газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что власти США, объявившие об отмене своих санкций против Белорусской калийной компании и "Беларуськалия", добиваются того, чтобы Литва возобновила экспорт белорусских калийных удобрений через клайпедский порт. Литва запретила с февраля 2022 года транзит по своей территории в порт белорусских калийных удобрений на фоне введенных до этого США санкций против "Беларуськалия". Совет ЕС внес белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине.

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