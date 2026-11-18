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Белоруссия заинтересована в использовании транспортного коридора "Север — Юг"

Белоруссия заинтересована в использовании транспортного коридора "Север — Юг" - 18.11.2026, ПРАЙМ

Белоруссия заинтересована в использовании транспортного коридора "Север — Юг"

Белоруссия заинтересована в использовании международного транспортного коридора "Север - Юг" для экспорта своих товаров, заявил глава белорусского МИД Максим... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:53+0300

2026-11-18T22:53+0300

2026-11-18T22:53+0300

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МИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в использовании международного транспортного коридора "Север - Юг" для экспорта своих товаров, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы внимательно следим за созданием новых транспортно-логистических маршрутов в Евразийском регионе. В последнее время мы пристально изучаем развитие коридора "Север – Юг", - сказал министр в интервью индийскому изданию CNN-News18. Текст интервью опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Рыженков отметил, что этот коридор с точки зрения Белоруссии проходит частично по территории Российской Федерации, Азербайджана, через Каспийское море, а затем через Иран к портам, расположенным уже в акватории Индийского океана. "Этот маршрут позволил бы нам вдвое сократить расстояние для доставки наших товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, одновременно обеспечивая поставки в Республику Беларусь необходимой нам продукции", - сказал он. Глава МИД подчеркнул, что Минск не просто активно наблюдает за этим процессом, но и стимулирует своих партнеров, определяя конкретную номенклатуру и объемы грузов, которые белорусская сторона готова зарезервировать под эти маршруты. "Мы с нетерпением ожидаем скорого запуска недостающего железнодорожного участка, который строится на территории Ирана, в том числе при содействии российской стороны. Кроме того, мы, разумеется, развиваем альтернативные маршруты через Центральную Азию, которые способны открыть гораздо более глубокий выход на азиатский континент через территорию Афганистана", - продолжил он. Рыженков подчеркнул, что новые транспортно-логистические маршруты - один из приоритетов Белоруссии в рамках строительства общего евразийского пространства, которое Минск рассматривает как единое целое при решении всего комплекса задач безопасности, сотрудничества и развития. "И, безусловно, наличие различных альтернативных коридоров для экспорта наших товаров, закупки зарубежной продукции для Беларуси, а также передвижения наших граждан полностью отвечает интересам Республики Беларусь", - подчеркнул он.

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бизнес, россия, белоруссия, иран, минск, мид