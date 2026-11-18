https://1prime.ru/20261118/belorussija-875354151.html
Белоруссия заинтересована в использовании транспортного коридора "Север — Юг"
Белоруссия заинтересована в использовании транспортного коридора "Север — Юг" - 18.11.2026, ПРАЙМ
Белоруссия заинтересована в использовании транспортного коридора "Север — Юг"
Белоруссия заинтересована в использовании международного транспортного коридора "Север - Юг" для экспорта своих товаров, заявил глава белорусского МИД Максим... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T22:53+0300
2026-11-18T22:53+0300
2026-11-18T22:53+0300
бизнес
россия
белоруссия
иран
минск
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875354151.jpg?1795031589
МИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в использовании международного транспортного коридора "Север - Юг" для экспорта своих товаров, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Мы внимательно следим за созданием новых транспортно-логистических маршрутов в Евразийском регионе. В последнее время мы пристально изучаем развитие коридора "Север – Юг", - сказал министр в интервью индийскому изданию CNN-News18. Текст интервью опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Рыженков отметил, что этот коридор с точки зрения Белоруссии проходит частично по территории Российской Федерации, Азербайджана, через Каспийское море, а затем через Иран к портам, расположенным уже в акватории Индийского океана.
"Этот маршрут позволил бы нам вдвое сократить расстояние для доставки наших товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, одновременно обеспечивая поставки в Республику Беларусь необходимой нам продукции", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что Минск не просто активно наблюдает за этим процессом, но и стимулирует своих партнеров, определяя конкретную номенклатуру и объемы грузов, которые белорусская сторона готова зарезервировать под эти маршруты.
"Мы с нетерпением ожидаем скорого запуска недостающего железнодорожного участка, который строится на территории Ирана, в том числе при содействии российской стороны. Кроме того, мы, разумеется, развиваем альтернативные маршруты через Центральную Азию, которые способны открыть гораздо более глубокий выход на азиатский континент через территорию Афганистана", - продолжил он.
Рыженков подчеркнул, что новые транспортно-логистические маршруты - один из приоритетов Белоруссии в рамках строительства общего евразийского пространства, которое Минск рассматривает как единое целое при решении всего комплекса задач безопасности, сотрудничества и развития.
"И, безусловно, наличие различных альтернативных коридоров для экспорта наших товаров, закупки зарубежной продукции для Беларуси, а также передвижения наших граждан полностью отвечает интересам Республики Беларусь", - подчеркнул он.
белоруссия
иран
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия, иран, минск, мид
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ИРАН, МИНСК, МИД
МИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в использовании международного транспортного коридора "Север - Юг" для экспорта своих товаров, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
"Мы внимательно следим за созданием новых транспортно-логистических маршрутов в Евразийском регионе. В последнее время мы пристально изучаем развитие коридора "Север – Юг", - сказал министр в интервью индийскому изданию CNN-News18. Текст интервью опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Рыженков отметил, что этот коридор с точки зрения Белоруссии проходит частично по территории Российской Федерации, Азербайджана, через Каспийское море, а затем через Иран к портам, расположенным уже в акватории Индийского океана.
"Этот маршрут позволил бы нам вдвое сократить расстояние для доставки наших товаров в государства Азии, Восточной Африки и Юго-Восточной Азии, одновременно обеспечивая поставки в Республику Беларусь необходимой нам продукции", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что Минск не просто активно наблюдает за этим процессом, но и стимулирует своих партнеров, определяя конкретную номенклатуру и объемы грузов, которые белорусская сторона готова зарезервировать под эти маршруты.
"Мы с нетерпением ожидаем скорого запуска недостающего железнодорожного участка, который строится на территории Ирана, в том числе при содействии российской стороны. Кроме того, мы, разумеется, развиваем альтернативные маршруты через Центральную Азию, которые способны открыть гораздо более глубокий выход на азиатский континент через территорию Афганистана", - продолжил он.
Рыженков подчеркнул, что новые транспортно-логистические маршруты - один из приоритетов Белоруссии в рамках строительства общего евразийского пространства, которое Минск рассматривает как единое целое при решении всего комплекса задач безопасности, сотрудничества и развития.
"И, безусловно, наличие различных альтернативных коридоров для экспорта наших товаров, закупки зарубежной продукции для Беларуси, а также передвижения наших граждан полностью отвечает интересам Республики Беларусь", - подчеркнул он.