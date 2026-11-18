https://1prime.ru/20261118/belorussija-875354415.html

Белоруссия обеспечивает своих партнеров поставками калия через Россию

Белоруссия обеспечивает своих партнеров поставками калия через Россию - 18.11.2026, ПРАЙМ

Белоруссия обеспечивает своих партнеров поставками калия через Россию

Белоруссии в условиях западных санкций удается в полной мере обеспечивать своих внешних партнеров поставками калийных удобрений благодаря транзиту через Россию, | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T23:11+0300

2026-11-18T23:11+0300

2026-11-18T23:11+0300

россия

индия

белоруссия

минск

мид

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875354415.jpg?1795032674

МИНСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Белоруссии в условиях западных санкций удается в полной мере обеспечивать своих внешних партнеров поставками калийных удобрений благодаря транзиту через Россию, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. "Мы находим возможности доставлять необходимые объемы калия в Индию и другим нашим покупателям, используя транспортно-логистические маршруты наших близких партнеров в России", - сказал министр в интервью индийскому изданию CNN-News18. Текст интервью опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Рыженков подчеркнул, что в ближайшей перспективе Минск намерен проработать новые маршруты по линии "Север – Юг", что даст дополнительные гарантии бесперебойных поставок этой продукции. Он также отметил, что объем поставок белорусского хлоркалия в Индию составляет около 1 миллиона тонн в год. "И мы готовы его наращивать. Мы надежный партнер и никогда не подведем наших друзей в Индии с поставками этого важнейшего для развития сельского хозяйства продукта. До настоящего времени никаких проблем с обеспечением Индии белорусским калием не возникало, и мы продолжим выполнять свои обязательства", - заверил министр. Он подчеркнул, что Минск прилагает все усилия, чтобы даже в условиях определенных ограничений, введенных Европейским союзом, и логистических трудностей, вызванных общей ситуацией в мире, потребности Индии удовлетворялись в полном объеме. "Хочу добавить, что существующие сегодня проблемы в наших отношениях с европейскими коллегами никоим образом не препятствуют достижению этой цели", - добавил Рыженков. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и после миграционного кризиса в ЕС. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную. Литва запретила с февраля 2022 года транзит по своей территории в порт белорусских калийных удобрений. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине. На этом фоне Белоруссии пришлось переориентировать свою внешнюю торговлю и логистику поставок экспортных грузов.

индия

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, белоруссия, минск, мид, ес