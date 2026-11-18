https://1prime.ru/20261118/benzin-875350709.html

Бензин подешевел в 21 регионе России

Бензин подешевел в 21 регионе России - 18.11.2026, ПРАЙМ

Бензин подешевел в 21 регионе России

Стоимость бензина на АЗС на неделе с 10 по 16 ноября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Дагестане, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:36+0300

2026-11-18T19:36+0300

2026-11-18T19:36+0300

россия

дагестан

тыва

ингушетия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875350709.jpg?1795019809

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 10 по 16 ноября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Дагестане, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Дагестане стал дешевле на 6,54%. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Тыве. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в пяти регионах: Ингушетии и Пермском крае, а также Самарской, Московской и Нижегородской областях. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 14 регионах. Так, в Крыму, Чечне и на Алтае, а также в Ульяновской, Тамбовской, Брянской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Красноярском крае, а также Томской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Ленинградской и Челябинской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.

дагестан

тыва

ингушетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дагестан, тыва, ингушетия, росстат