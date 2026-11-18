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Бензин подешевел в 21 регионе России
Бензин подешевел в 21 регионе России - 18.11.2026, ПРАЙМ
Бензин подешевел в 21 регионе России
Стоимость бензина на АЗС на неделе с 10 по 16 ноября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Дагестане, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:36+0300
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тыва
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росстат
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 10 по 16 ноября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Дагестане, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Дагестане стал дешевле на 6,54%. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Тыве.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в пяти регионах: Ингушетии и Пермском крае, а также Самарской, Московской и Нижегородской областях.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 14 регионах. Так, в Крыму, Чечне и на Алтае, а также в Ульяновской, Тамбовской, Брянской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Красноярском крае, а также Томской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Ленинградской и Челябинской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.
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россия, дагестан, тыва, ингушетия, росстат
РОССИЯ, Дагестан, ТЫВА, Ингушетия, Росстат
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на АЗС на неделе с 10 по 16 ноября снизилась в 21 регионе России, сильнее всего в Дагестане, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Так, за неделю автомобильный бензин в Дагестане стал дешевле на 6,54%. Более чем на 3% стоимость топлива уменьшилась в Тыве.
Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в пяти регионах: Ингушетии и Пермском крае, а также Самарской, Московской и Нижегородской областях.
В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 14 регионах. Так, в Крыму, Чечне и на Алтае, а также в Ульяновской, Тамбовской, Брянской областях бензин подешевел более чем на 0,5%.
В Красноярском крае, а также Томской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Ленинградской и Челябинской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня.