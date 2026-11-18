https://1prime.ru/20261118/bezrabotitsa-875309476.html

Безработица в России находится на низком уровне в 2,3% - Путин

Безработица в России находится на низком уровне в 2,3% - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Безработица в России находится на низком уровне в 2,3% - Путин

Безработица в России находится на низком уровне в 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

2026-11-18T07:25+0300

общество

россия

европа

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Безработица в России находится на низком уровне в 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе, на низком уровне остается безработица - 2,3%", - заявил российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.

европа

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общество , россия, европа, владимир путин, атэс