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Безработица в России находится на низком уровне в 2,3% - Путин
Безработица в России находится на низком уровне в 2,3% - Путин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Безработица в России находится на низком уровне в 2,3% - Путин
Безработица в России находится на низком уровне в 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:25+0300
2026-11-18T07:25+0300
2026-11-18T07:25+0300
общество
россия
европа
владимир путин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Безработица в России находится на низком уровне в 2,3%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе, на низком уровне остается безработица - 2,3%", - заявил российский лидер в рамках участия в деловом саммите форума АТЭС.
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общество , россия, европа, владимир путин, атэс
Общество , РОССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, АТЭС